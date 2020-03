Onze redactie krijgt veel vragen over het nieuwe coronavirus. Daarom zetten wij morgenavond in "Het Journaal" van 19 uur nog eens alles op een rijtje, samen met viroloog Marc Van Ranst. Hij zal er een aantal van de veelgestelde vragen beantwoorden. Zit je zelf met vragen of bezorgdheden, stuur ze door via het formulier hieronder.