Waarom meeuwen het altijd op jouw eten gemunt hebben

Het was iets wat ook Madeleine Goumas, van het departement Biowetenschappen van de University van Exeter in het Verenigd Koninkrijk, bezighield. In eerdere observaties had ze meeuwen bezig gezien in de buurt van mensen. Het leidde haar tot de vraag: "Is het enkel de aanblik van voedsel die meeuwen in de buurt van mensen lokt? Of is het wat mensen met een voorwerp doen dat hun aandacht trekt?"

Met andere woorden: letten meeuwen bewust op wat mensen doen met iets wat potentieel voedsel kan zijn? Goumas voerde enkele experimenten uit in een paar kuststadjes in Wales en Engeland. En daaruit blijkt dat meeuwen ons wel heel goed in de gaten houden, meer dan we zelf denken. Ze geven namelijk de voorkeur aan eten dat eerst door mensen is aangeraakt.