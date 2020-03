Iris Vandenkerckhove, alias Wendy Van Wanten, viert 60e verjaardag: “Het zit nog allemaal goed en ik ga er nog voor”

In Kursaal in Oostende heeft zangeres Iris Vandenkerckhove een dubbel verjaardagsconcert gegeven voor haar 60e verjaardag én voor 30 jaar Wendy Van Wanten. Enkele maanden geleden verdween Iris, alias Wendy, van het toneel. "Mijn lichaam gaf het signaal om het wat rustiger aan te doen", zegt Iris daarover. Maar vanavond stond ze er weer. En ze is van plan om nog een tijdje door te gaan. "Het zit nog allemaal goed en ik ga er nog voor."