WHO verhoogt dreigingsniveau voor coronavirus, aantal besmettingen in Duits-Nederlandse grensregio fors gestegen

Wereldwijd zijn nu al meer dan 85.000 besmettingen vastgesteld. De overgrote meerderheid daarvan (meer dan 79.000) in China, waar het virus in december uitbrak. Daar zijn opnieuw bijna 50 mensen aan het virus gestorven, wat het dodenaantal in China op meer dan 2.800 brengt. De provincie Hubei is nog altijd de streek met de meeste besmettingen en doden en vooral dan in de stad Wuhan, waar het virus uitbrak.

Buiten China is Zuid-Korea nog steeds de koploper in het aantal besmettingen: 3.150. In een dag zijn daar nog eens bijna 600 nieuwe gevallen vastgesteld. Zestien van hen zijn overleden. Een vrouw is daar ook opnieuw besmet geraakt, nadat ze genezen was verklaard. Eerder gebeurde dat ook al in Japan. In Iran is er dan weer veel onduidelijkheid over het aantal besmettingen en doden. Volgens officiële cijfers zijn tot nog toe 593 mensen besmet en zijn er 43 overleden. Volgens andere bronnen zouden er al meer dan 200 doden zijn.

In de VS zijn de voorbije dagen enkele gevallen opgedoken van mensen die besmet raakten, maar van wie men niet weet hoe dat is gebeurd. De mensen zijn niet naar landen gereisd waar het virus aanwezig is en zijn ook niet in contact gekomen met andere mensen van wie men weet dat ze besmet zijn. In de VS zijn intussen 68 besmettingen vastgesteld. Er is een eerste dode gevallen.

In Europa blijft Italië het land met de meeste besmettingen. Daar zijn er al 1.128 gevallen bekend. Gisteren zijn nog eens vier mensen overleden, wat het totaal op 29 brengt. Heel wat grote bijeenkomsten en sportevenementen zijn geschrapt om de verspreiding tegen te gaan. De scholen in het noorden van het land blijven ook volgende week gesloten. In Frankrijk worden de evenementen met meer dan 5.000 toeschouwers geannuleerd. Er zijn daar al 100 besmettingen geteld, van wie er 12 genezen zijn en twee gestorven. In Oostenrijk zijn er negen besmettingen.

In Nederland zijn vanmiddag twee nieuwe gevallen bekendgemaakt. Het gaat om de partner en het jongste kind van een vrouw uit Amsterdam die eerder positief getest had. Andere contacten van de vrouw die zijn getest, hadden het virus niet. Het totale aantal besmettingen komt daarmee op zes.

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus in de Duitse regio Heinsberg, vlak bij de Nederlandse grens en dicht bij Belgisch-Limburg, is intussen gestegen tot 60. Onder de besmette personen zijn ook vier kinderen van een kinderdagverblijf. Gisteravond stond de teller nog op 37 besmettingen.

Op Tenerife (Spanje) is er een nieuw geval van coronabesmetting vastgesteld. Het gaat om een Italiaanse toerist. De toerist zat sinds 24 februari op zijn hotelkamer in isolatie. Hij werd overgebracht naar een ziekenhuis op het eiland en zijn gezondheidstoestand is goed. Op dit ogenblik zijn er zes bevestigde gevallen op de Canarische Eilanden: vijf op Tenerife en een op La Gomera.

Vanmiddag hebben 57 mensen het hotel waar de besmettingen vastgesteld werden onder veiligheidsmaatregelen verlaten. Of de nieuwe besmetting gevolgen heeft voor de Belgen die op Tenerife in quarantaine zijn, is nog niet duidelijk.

Van de 85.000 besmettingen wereldwijd zijn intussen iets meer dan 2.900 mensen overleden (het merendeel dus in China). Bijna de helft van de mensen die wereldwijd besmet raakten, is intussen alweer genezen (iets meer dan 39.500).