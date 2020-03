Britse premier Boris Johnson en Carrie Symonds zijn verloofd en krijgen een baby, en daar is ook de pers blij mee

Johnson is al twee keer eerder in het huwelijksbootje gestapt. Van 1987 tot 1993 was hij getrouwd met Allegra Mostyn-Owen. In datzelfde jaar nog trouwde hij met Marina Wheeler, met wie hij officieel nog altijd getrouwd is. Het koppel woont al een paar jaar apart. Eind 2018, toen de eerste geruchten over zijn relatie met Carrie Symonds opdoken, liet Johnson weten dat hij en Wheeler niet langer samen waren. Enkele dagen geleden kwam het in de rechtbank tot een akkoord over een financiële regeling, waardoor Johnson en Wheeler de scheidingsaanvraag kunnen indienen.

Voor Johnson wordt de trouwpartij met Carrie Symonds dus zijn derde huwelijk, maar zijn hoeveelste kind wordt het? Opvallend: daarover durven veel Britse media zich niet duidelijk uitspreken. En dat is vooral om dat Boris Johnson zelf daarover alle commentaar weigert. Hij heeft vier kinderen met Marina Wheeler. En in 2013 moest hij na een juridische procedure een kind erkennen dat hij tijdens een affaire in 2009 kreeg met kunsthandelaar Helen Macintyre. Van Johnson is bekend dat hij meerdere buitenechtelijke affaires en losse relaties heeft gehad.

De nieuwe baby zou dus officieel zijn zesde kind worden. Maar ook al krijgt Johnson regelmatig vragen over zijn kinderen, onder meer hoeveel hij er heeft, hij wil er dus niks over kwijt. In november luidde het in een radio-interview naar aanleiding van de Britse parlementsverkiezingen nog: "Ik hou veel van mijn kinderen maar zij doen hier niet aan mee. Daarom zeg ik niks."