Joe Biden hijst zich opnieuw in de race naar het Witte Huis met winst in South Carolina

De peilingen hadden het voorspeld dat Joe Biden in South Carolina zijn slag zou kunnen slaan, maar Biden deed het nog beter dan verwacht. De voormalige vicepresident onder Barack Obama haalt 48 procent van de stemmen binnen. Zijn dichtste opvolger, Bernie Sanders, haalde met 20 procent ruim de helft minder stemmen.

Biden krijgt met die overwinning 33 van de 63 te verdelen delegates of afgevaardigden in South Carolina. Sanders krijgt er 11. In South Carolina is meer dan de helft van de Democratische stemmers zwart. Biden heeft veel steun onder de zwarte stemmers, terwijl Sanders en Pete Buttigieg, die het in Iowa heel goed deed, moeite hebben hen achter zich te krijgen. In 2016 leed Sanders mede daardoor een grote nederlaag tijdens de voorverkiezingen in de staat toen hij het opnam tegen Hillary Clinton. (De tekst gaat voort onder de video.)