Liveblog - Minister De Block: "Testen van alle mensen met griep is verspilling van mensen en middelen" 

In Italië is het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus toegenomen van 1.128 naar 1.694.. Er zijn intussen al 34 overlijdens in het land gelinkt aan het virus. Veel besmette mensen in andere landen liepen het virus op tijdens een verblijf in Italië. In Frankrijk is het aantal besmettingen opgelopen tot 130. In Parijs is het Louvre vandaag niet opengegaan. Het personeel wil dat de directie beschermende maatregelen tegen het virus neemt.