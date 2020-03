Meer dan 5.000 deelnemers aan protestmars PVDA in Brussel

Vanuit de PVDA wezen ze nog eens op de burgerwet voor 1.500 euro netto minimumpensioen die de partij in het parlement indiende. "Tachtig dagen al ligt onze burgerwet stof te vergaren in een schuif in het parlement. Kamervoorzitter Dewael weigerde zelfs om onze 175.000 handtekeningen in ontvangst te nemen", aldus Mertens. "Dezelfde partijen die verhinderen dat we bij de koning worden uitgenodigd, blokkeren nu onze burgerwet met vertragingsmaneuvers en procedurekwesties."

De PVDA-voorzitter zei nog niet bang te zijn van nieuwe verkiezingen.