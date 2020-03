Oudste carnavalsstoet van het land ging vandaag dan toch uit

Er deden 50 carnavalsgroepen mee, goed voor 1000 carnavalisten die sketches en dansen deden of meereden op de 45 praalwagens. "We hebben de hele week met alle stoeters het weer in 't oog gehouden en we zijn dus superblij dat we ons nummer nu toch kunnen brengen", klinkt het.

De toeschouwers zijn ook gelukkig voor de carnavalsverenigingen: "Die mensen steken daar het hele jaar zo veel tijd en energie in en die zijn eens zo enthousiast vandaag. Dat is leuk om te zien." Verwijzingen naar de actualiteit bleven ook in Herenthout niet uit: "Hier heb je een stoetvirus. Als de stoet weer niet had kunnen uitgaan, zou dat erger nieuws geweest zijn voor de Herenthoutenaar dan het coronavirus."