Dankzij stormen Ciara, Dennis en Jorge produceerden windturbines in februari een recordhoeveelheid elektriciteit

"Deze mooie cijfers hebben 2 oorzaken", verduidelijkt Vermeylen (BOP). "Allereerst is steeds meer capaciteit. We zien dat er elk jaar een windmolenpark op zee bijkomt. Dat is bij manier van spreken telkens een kleine kerncentrale op zee die begint te produceren. Zo is er vorig jaar, in 2019, een nieuw park in gebruik genomen. Dit jaar zijn er 2 parken in aanbouw. Eentje daarvan heeft zelfs al een aantal windturbines draaiende.