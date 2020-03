Nu er acht coronabesmettingen zijn: wat met de scholen, crèches en bedrijven na de krokusvakantie?

Maar wat dan met bedrijven die mensen verplichten thuis te blijven als ze uit een bepaalde regio komen? "Als in het arbeidscontract staat dat vakantie vrij te kiezen is, dan kan je als bedrijf niet zomaar werknemers verplichten om thuis te blijven of vakantie op te nemen", zegt Demol. Al zitten de werkgevers wel met strijdende belangen. "Want een werkgever is ook verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van alle werknemers." Dat Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) een taskforce opricht voor de werkgevers vinden ze bij VOKA dan ook een goed initiatief.