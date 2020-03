Indrukwekkende rijkunsten en een adembenemende harmonie tussen mens en paard: dat is de paardenshow Cavalluna. Al zeventien jaar is de mix van acrobatieën op en naast het paard een succesrecept. Cavalluna toert met een nieuwe show langs 30 Europese steden, en is dit weekend ook in het Sportpaleis in Antwerpen.