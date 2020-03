Strijd tegen coronavirus in Zuid-Korea: patiënten laten zich testen in drive-in

Zuid-Korea is na China het zwaarst getroffen door het coronavirus. Vandaag alleen al werden 376 nieuwe gevallen geregistreerd, waardoor het totale aantal nu meer dan 3.500 bedraagt. De overheid zet de grote middelen in om het virus te bestrijden. Militairen desinfecteren er straten en mensen die zich zorgen maken, kunnen terecht in een soort drive-in om zich te laten testen.