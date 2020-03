Veel vluchtelingen aan Turks-Griekse grens: "Turkije helpt actief om mensen naar hier te brengen"

Griekenland en Bulgarije houden hun grenzen gesloten. De grens tussen Griekenland en Turkije is 212 kilometer lang en de Grieken hebben er de patrouilles opgevoerd. VRT-journaliste Mieke Strynckx is in Turkije, bij een van de grensposten met Griekenland. "Ik zie hier groepjes mensen aankomen, met de bus, met de taxi, te voet... Veel gezinnen met kinderen", klinkt het. "Ik hoor ook dat Turkije actief helpt om de vluchtelingen naar hier te brengen, ze leggen in de steden bijvoorbeeld bussen in naar de grens."

"We kunnen het openstellen van de Turkse grens zien als een media-operatie van president Erdogan, die op kap van deze mensen druk wil zetten op de Europese Unie en de NAVO." Van de Europese Unie wil Turkije meer geld om de vluchtelingen op te vangen, van de NAVO meer steun in het militaire conflict in Idlib. Ook de sterk uiteenlopende cijfers van Turkije enerzijds en het IOM en Griekenland anderszijds, kunnen in dat licht bekeken worden.