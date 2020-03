Tweede Belg besmet met coronavirus, overheid roept op tot waakzaamheid

Het kernkabinet is samen om de toestand te bespreken, maar voorlopig ziet het er niet naar uit dat er drastische maatregelen genomen zullen worden zoals het sluiten van scholen. "We proberen nu te vermijden dat het virus zich verder verspreidt in ons land, maar we gaan zeker geen scholen op voorhand sluiten", laat minister van Volksgezondheid Maggie De Block weten op een persconferentie. Morgen is er overleg met de regio's over de aanpak van de crisis.