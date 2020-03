Verkiezingen in Israël: derde keer goede keer, of opnieuw een maat voor niets?

Een derde verschil met de eerste verkiezingen van april en de tweede van september, is ... dat het deze keer de derde zijn. Het is een absolute primeur voor Israël: drie verkiezingen op rij. De campagne was lauw en onzeker. Veel verkiezingsposters zie je niet in de straten van Tel Aviv of Jeruzalem. Opiniepeilers stellen vast dat het publiek de impasse en het gekrakeel meer dan beu is. Of burgers nog 's willen opdraven aan het kiesbureau voor nog maar 's een nieuwe poging, blijft hoogst onvoorspelbaar.

Daar komt bij dat ook in Israël het coronavirus voor headlines zorgt. Er zijn al zeven mensen positief getest, en net als elders maken mensen zich zorgen. Misschien zijn veel kiezers wel bang om aan te schuiven in dichte drommen of om een stemhokje in te gaan waar menig kiezer hen is voorgegaan.

Eén lichtpuntje misschien voor wat de opkomst betreft: het belooft een stralende lentedag te worden. Een verkiezingsdag is in Israël altijd een vrije dag, en als het weer het toelaat trekken de stranden van Tel Aviv massa's mensen. Die doen dan vaak eerst hun burgerplicht om daarna van de zon te genieten. Het is een kleine troost voor de ontmoedigde kiezer: elke extra verkiezing levert tenminste een extra vakantiedag op. Misschien wordt er daarom nu al gespeculeerd over een vierde verkiezingsronde.