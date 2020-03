Waarom op Super Tuesday de grote staten niet automatisch ook de belangrijkste zijn

Zijn California en Texas dan niet belangrijk morgen? Tuurlijk wel, ze wegen zwaar door in het eindresultaat en ze kunnen zeker een indicatie geven van wie in staten met veel latino-kiezers kan scoren. Maar California is voor de Democraten een zekerheid in november, en Texas een wilde gok: de Democraten dromen er van om die staat van de Republikeinen af te snoepen, maar het is hen in geen 40 jaar meer gelukt, en hoewel de kansen er stilaan lijken te keren, ze zijn nog altijd klein.



Hou dus zeker ook Virginia en North Carolina in de gaten. Want de Democraat die daar scoort, kan in november ook winnen in California. Omgekeerd is dat veel minder zeker.