5 redenen om wat vaker offline te gaan: waarom je je smartphone af en toe beter aan de kant laat 

Maar ook de werkmails of Whatsapp-berichten van collega's blijven 's avonds toekomen. "Het gevaar bestaat dat de balans tussen je werk en privéleven verstoord raakt, met het risico op burn-outs tot gevolg. Het is aan werkgevers om goede afspraken te maken met werknemers over de bereikbaarheid buiten de kantooruren", vindt Gabriels.

Dat die voortdurende stroom aan prikkels tot stress leidt, is geen verrassing. Ook tijdens het ontspannen, houden we de smartphone dicht bij ons. De nood aan informatie en sociale interacties zit dan ook sterk ingeworteld in de mens. De mogelijkheden zijn eindeloos en dat veroorzaakt stress.

"Er zijn tegenwoordig heel wat mensen met FOMO, fear of missing out", zegt Lieven De Marez. "Ze zijn bang om iets te missen en houden hun smartphone voortdurend in de gaten. Door wat vaker offline te gaan, zullen zij merken dat ze echt niets wezenlijks missen als ze niet altijd onmiddellijk op elk berichtje gereageerd hebben. En ze zullen tijd gewonnen hebben."