Opvallend weinig incidenten op bussen van De Lijn in Limburg: "Vaak gaat het om verbaal geweld" 

Limburg haalt goede cijfers, vergeleken met andere provincies. West-Vlaanderen doet het ongeveer even goed met 77 feiten. In Vlaams-Brabant waren er 103 gevallen en in Oost-Vlaanderen is dat ongeveer het dubbele met 212 incidenten. Antwerpen heeft met 2.354 incidenten vorig jaar het meeste problemen gehad.