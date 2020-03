Archief van omstreden paus Pius XII opengesteld: waarom veroordeelde de paus de Holocaust niet tijdens de oorlog?

De paus stond volgens De Volder voor het dilemma “spreken of doen”. Wie de nazi’s veroordeelde, kwam immers zelf onder vuur te liggen, waardoor er ook minder geholpen kon worden.

“In Nederland was er kardinaal De Jong die zich tamelijk duidelijk heeft uitgesproken tegen de Jodenvervolging. Het gevolg was dat de katholieke kerk het in Nederland zeer hard te verduren kreeg. Ook de capaciteit om Joden en anderen te redden, werd daardoor aangetast", zegt De Volder.

"Je ziet dat in Nederland ongeveer 70 procent van de Joden is weggevoerd en omgekomen in de kampen. In België zien we dat meer dan de helft van de Joden heeft overleefd. Dat is ook te danken aan de katholieken. Heel wat Joodse kinderen zaten ondergedoken in katholieke weeshuizen, scholen en internaten.”

"Ook in Rome zelf waren tijdens de Duitse bezetting van 1943 tot 1944 overigens heel wat Joden verstopt in Vaticaanse instellingen, zoals in Castel Gandolfo of in Lateranen. Kon dat zonder instemming van de paus? Allicht niet."