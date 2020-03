"Business as usual" op Batibouw: beseffen we wel dat bouwen op een dode planeet niet zal lukken?

En kijk, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, twee jaar later pakt Batibouw uit met grote thema’s als “Green Building”, “Smart heating and cooling’”en “Small is beautiful”. Batibouw lijkt helemaal klaar voor de ecologische transitie van het woningbestand in Vlaanderen. De vraag is of de consument mee wil, of is er meer nodig? Mijn argument is dat de focus op groene materialen en slimme oplossingen een techno-valkuil vormen voor de bouwshift.