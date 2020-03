Cedric Nuytinck voor vierde keer Belgisch Kampioen tafeltennis

Als eerste reekshoofd moest hij pas in de achtste finale aantreden. Daarin versloeg hij met ruim verschil (4-1) een Waalse speler. In de kwartfinale volgde met Yannick Vostes een oude rot, maar ook hij werd met dezelfde setstanden naar huis gestuurd. De laatste vier spelers in het tornooi maken allemaal deel uit van de Belgische nationale ploeg. Nuytinck rekende daar af met zijn maatje Robin Devos met 4-2-cijfers. In de andere halve finale stond er geen maat op Florent Lambiet, die zijn dubbelpartner Martin Allegro uitschakelde. Een spannende finale werd het echter niet. Lambiet kwam er niet aan te pas en moest uiteindelijk met 4-1 het onderspit delven.