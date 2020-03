Bisdom neemt maatregelen tegen corona: "Geef geen hand bij de vredeswens en let op met wijwater"

De katholieke kerk in ons land sluit zich aan bij de oproep van de overheid om extra waakzaam te zijn voor het coronavirus. Daarom lanceert het een drietal voorzorgsmaatregelen. Zo worden hosties het best in de hand aangenomen in plaats van op de tong. Er wordt ook gevraagd om wijwater te vermijden. En als vredeswens wordt aangeraden om eens te knikken of te glimlachen in plaats van een hand te geven of te kussen.