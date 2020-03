Boomsleepdag met Brabantse trekpaarden succes

Niet alleen buurtbewoners kwamen kijken, maar ook organisatoren van jaarmarkten. Zoals Marc Goovaert, de voorzitter van het jaarmarktcomité in Lennik: "Wij hebben al 75 jaar een trekpaardenwedstrijd. Ik ben gekomen om te kijken wat we dit jaar kunnen doen. Het boomslepen ziet er heel tof uit, maar ik vrees dat we daarvoor in het centrum van Lennik niet genoeg plaats hebben. Misschien kunnen we wel iets anders doen met de trekpaarden, wat dan wel kan in ons kleine centrum."