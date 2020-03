Politie in Brugge onderzoekt twee olielozingen in polders in enkele dagen tijd

De plaats van de lozing maakt het opruimen van de olie extra moeilijk, zegt Brugs schepen van Leefmilieu Franky Demon (CD&V).

"Typisch aan die Brugse polders en de Speistraat waar de lozing gebeurde, is dat daar ook veel riet groeit. We moeten dus eerst het riet verwijderen, daarna kunnen we pas aan de olie", aldus Demon.

Omdat het al de tweede keer is dat er geloosd is, willen ze in Brugge ook snel de vervuiler vinden. "Het is de bedoeling dat we op Brugse bodem het water proper kunnen houden."

Het laboratorium van de politie gaat nu de oliestalen onderzoeken om de herkomst ervan te achterhalen.