Brugse stadsgebouwen krijgen digitale watermeters

Met de digitale watermeters zullen 37 gebouwen van de stad voortaan worden opgevolgd. "Het is digitale technologie, het wil zeggen dat er een sensor op de meter zelf zit, die verbonden is met een netwerk en wij gaan daar een dashboard aan koppelen, zodat we op elk moment zicht hebben op ons waterverbruik. Het systeem zal ook een alarm naar ons toe sturen op het moment dat er een piek komt in het waterverbruik dat niet normaal is", zegt de Brugse schepen van klimaat, energie en smart city Minou Esquenet.