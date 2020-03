Caravan in vuur en vlam op camping Huldenberg

De bewoner van de chalet werd vanzelf wakker toen de brand uitbrak. Hij probeerde het vuur te doven, maar dat lukte niet. Enkele buren schoten hem toen, zonder resultaat, te hulp. De brandweer werd verwittigd en kwam om iets over vijf aan op camping Holiday Parc in Huldenberg. “Toen we aankwamen was de brand uitslaand, maar gelukkig is het beperkt gebleven tot die ene caravan”, zegt Dieter Meeuws. “Omdat er gasflessen aanwezig waren in de caravan was er wel degelijk gevaar. We hebben die gasflessen naar buiten gebracht en gekoeld. Het gevaar is nu dus geweken.”