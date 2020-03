Scholen Sint-Lambrechts-Woluwe moeten alle leerlingen bevragen over hun verblijf de afgelopen dagen

Sigrid Mahy is directrice van basisschool Voorzienigheid in Sint-Lambrechts-Woluwe en kreeg gisteravond een mail van het gemeentebestuur. Toch ziet ze een bevraging van alle leerlingen niet zitten: "Ik denk dat dat heel moelijk is, zeker bij de jongste kleuters. Zij weten niet waar ze naartoe zijn gegaan. Daarom heb ik gisteravond nog een mail gestuurd naar de ouders met de vraag om hun kinderen thuis te houden, als ze in risicogebied geweest zijn."