Verschillende Franse scholen dicht, opnamestop Nederlandse ziekenhuizen: stand van zaken van coronavirus wereldwijd

Een echte pandemie is covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus, nog altijd niet, zegt het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hij gelooft dat het nieuwe coronavirus met de juiste maatregelen nog altijd onder controle kan worden gehouden. Op dit moment is de WHO vooral bezorgd over Italië, Iran en Japan. In China lijkt het virus dan weer op de terugweg. De voorbije 24 uur zijn volgens de WHO bijna negen keer meer coronagevallen gemeld buiten China dan in China.