De vijf boeken die het leven van Herman van Veen hebben veranderd

Herzberg viert volgend jaar een carrière van 60 jaar, en blijft een van de meest geprezen en gelezen dichters van Nederland. Het kleine toeval, de verwondering over het vanzelfsprekende en de twijfel aan de zichtbare werkelijkheid spelen in haar gedichten een belangrijke rol, zeker in de bloemlezing "Doen en laten".

"De toegankelijkheid van haar poëzie doet je bijna vergeten hoe geraffineerd haar taalgebruik is", zo citeert Herman van Veen De Volkskrant. Hij besluit al bijna even poëtisch als Herzberg. "Haar lezen helpt me inzien en glimlachen."