Super Tuesday in de VS: zit de rijkste kandidaat straks in het Witte Huis?

Het is vandaag Super Tuesday in de Verenigde Staten. Dat wil zeggen dat er in 14 staten wordt gestemd over wie het straks mag opnemen tegen de huidige president Trump. Wint Sanders, Biden, Bloomberg of toch Warren? Wie de Democratische kandidaat ook wordt, hij of zij heeft nu al miljoenen dollars uitgegeven tijdens deze voorverkiezing. En met een miljardair als Bloomberg in de race vliegt het geld in een recordtempo de deur uit. VRT NWS duikt in de miljardenbusiness achter de presidentsverkiezingen.