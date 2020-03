Dunnere drankflesjes, kortere chipszakjes, het kan nog beter: voedingssector komt met nieuw plan

In 15 jaar tijd zijn er in ons land een derde meer voedingsproducten verkocht en toch is de hoeveelheid verpakkingen stabiel gebleven, zo klopt de federatie van de Belgische voedingsindustrie Fevia zich op de borst. Zo heeft de sector jaarlijks gemiddeld 56.000 ton aan verpakkingen bespaard, klinkt het, of 5 kg per Belg per jaar.