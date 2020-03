Eerste geval van coronabesmetting in Oost-Vlaanderen bevestigd

De patiënt is eerst ondervraagd en er werd snel duidelijk dat het om een verdacht geval ging. "Hij was al in isolatie. Via de affiches had hij zelf al door dat hij een verdacht geval was. We hebben hem een masker opgezet en geïsoleerd. Hij is dan onderzocht en is er een staal genomen", legt Saegeman uit. Nadien is Volksgezondheid op de hoogte gebracht van de afname van het staal en is het staal met de taxi naar Leuven gebracht.