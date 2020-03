Leerlingen uit Lede waren op skireis in Noord-Italië: "Sommigen roepen 'corona' om te lachen of vermijden ons"

Ook voor preventieadviseur Arnout Willockx zijn het drukke dagen. “Ik ben vooral blij dat de leerlingen gewoon naar school mochten gaan en wij terug konden starten na de krokusvakantie.” De sfeer zit goed volgens hem: “Er is niet echt een vrees of paniek, ook niet onder de leerkrachten. Het coronavirus is natuurlijk het gesprek van de dag, maar ongerustheid is er niet.”

Naast de richtlijnen van bovenaf wil Arnout als preventieadviseur de leerlingen goede informatie geven. “Ik heb er natuurlijk geen ervaring mee, geen enkele school trouwens. Maar ik maak bijvoorbeeld vandaag nog een filmpje over hoe de leerlingen hun handen moeten wassen. Dat zullen we dan in alle klassen tonen.”