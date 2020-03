Gerecht neemt meer dan honderd vrachtwagens in beslag in West-Vlaanderen

"Het gaat wellicht om een klassieke manier van sociale dumping", vertelt Filiep De Ketelaere van het arbeidsauditoraat (de afdeling van het parket bij de arbeidsrechtbank, nvdr). "Poolse, Roemeense en Litouwse chauffeurs worden naar ons land gebracht, om vooral hier te komen werken. Ze overnachten in Zeebrugge en Pittem, en voeren vooral ritten uit in België. Maar intussen blijven ze wel ingeschreven als werknemer in hun thuisland, zodat ze niet naar Belgische normen betaald worden, maar volgens Poolse, Roemeense of Litouwse lonen, wat op ongeveer 700 euro per maand komt. In de praktijk betekent dat dat hun werkgevers drie buitenlandse chauffeurs kunnen laten rijden voor het loon van één Belgische. En dat is natuurlijk oneerlijke concurrentie."