Grootste werken ooit in Heist aan zee starten vandaag

De omgeving van het Heldenplein in Heist, bij Knokke-Heist, zal er binnen enkele jaren volledig anders uitzien. Het is de bedoeling om het plein te verbinden met een nieuwe, groene wandel- en fietsboulevard. Om die boulevard aan te leggen, verdwijnen twee van de vier rijstroken van de Elisabethlaan. Dat is de straat net naast het Heldenplein.

Volgens schepen van Mobiliteit Philippe Vlietinck zal de hinder voor handelaars beperkt zijn. "Zij blijven gewoon bereikbaar via de Elisabethlaan, aan de Noordzijde. En op het einde van de rit, na de werken, krijgen we in ruil een mooie, groene Elisabethlaan die nieuwe mogelijkheden opent om te wandelen, te kuieren en te winkelen."