Grote werken op spoorlijn Dendermonde-Mechelen veroorzaken tot eind mei hinder

De werken beginnen vandaag en eindigen op zaterdag 23 mei. “We hebben specifiek voor deze periode gekozen, tijdens de paasvakantie is het minder druk omdat er meer mensen op reis zijn”, zegt woordvoerder van Infrabel Thomas Baeken. In de paasvakantie en 8 andere weekenden rijden er geen treinen rijden. “We werken dag en nacht de komende drie maanden. Wanneer er geen treinen rijden, leggen we vervangbussen in.”

De werken eindigen op zaterdag 23 mei. “Dat is de laatste dag dat er geen treinen rijden. Op zondag 24 mei rijden de treinen weer, zo kunnen alle bezoekers voor de Ros Beiaardommegang met de trein naar Dendermonde gaan.”