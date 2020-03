Helikopters cirkelen boven Meetjesland om militaire oefening voor te bereiden

Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 maart vindt de grote legeroefening plaats in en rond Eeklo. Tijdens die oefening zal onder andere een aardbeving in scène gezet worden met de hulp van 500 burgerfiguranten. Ook zullen er heel wat militaire voertuigen te zien zijn zowel op het land, op het water als in de lucht. Meer informatie over de militaire oefening vind je op de website.