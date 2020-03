Huisartsenpraktijk in Kortenberg: “We krijgen veel meer ongeruste telefoons”

Alexandra Thienpont (CD&V) is burgemeester van Kortenberg en ook huisarts. Ze heeft een groepspraktijk in haar thuisgemeente. Daar merkt ze toch dat de ongerustheid toeneemt over het coronavirus: “Absoluut, je merkt dat mensen ermee bezig zijn. Zeker aangezien het voor velen vorige week een weekje vakantie was. Er zijn toch ook wat mensen in risicogebieden geweest, in Italië bijvoorbeeld. Mensen hebben toch wat vragen en zijn ongerust.”