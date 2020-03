De Amerikaanse tv-show "Judge Judy" stopt na 25 jaar, rechter Judy Sheindlin werkt aan nieuwe show

De show is het best bekeken rechtbankprogramma in de Verenigde Staten en Sheindlin is een van de best betaalde tv-sterren, met een loon van 47 miljoen dollar (42 miljoen euro) per jaar. Toch zet zender CBS na 25 seizoenen een punt achter het programma. De zender wil nu vooral heruitzendingen van het programma verkopen en niet meer investeren in nieuwe afleveringen.

Het laatste seizoen moet nog uitgezonden worden, dus de reeks zal pas eindigen in 2021. Maar Sheindlin zegt dat ze nog niet moe is en dat ze werkt aan een nieuw programma, "Judy justice". Dat zal volgend jaar op een andere zender te zien zijn. "Volgend jaar zijn er dus nog nieuwe shows van "Judge Judy". Daarna zul je zowel de herhalingen kunnen zien van "Judge Judy" als "Judy justice" op een andere zender. Is dat niet leuk?", zegt Sheindlin in de talkshow van Ellen DeGeneres.