Herlees de liveblog - Diensthoofd infectieziektes: "Alle coronapatiënten in ons land zijn besmet in het buitenland"

Medisch filosoof Ignaas Devisch begrijpt waarom het nieuwe coronavirus angst oproept. "Het feit dat het een onbekend virus is, speelt zeker een rol", zegt hij in "De afspraak". "Elk land met een goed gezondheidssysteem heeft dit onder controle. Er wordt vaak in de media gezegd dat er geen reden is tot paniek, maar als je dat honderd keer zegt, dan vragen mensen zich af of dat wel klopt."

Devisch beseft dat het een moeilijke afweging is, want er moet ook correct en goed geïnformeerd worden. "Maar als er een extra Journaal is, hebben mensen het gevoel dat er iets erg is gebeurd of dat er iets ergs te gebeuren staat. Maar je moet natuurlijk wel volledig - en sereen - informeren."