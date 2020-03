Man uit Ingelmunster bekent moord op partner

Er is meer duidelijkheid over de dood van een man van 53 uit Ingelmunster. Hij is afgelopen week omgebracht door zijn partner na een avondje uit. De twee zouden ruzie hebben gekregen, waarop de man van 43 het slachtoffer heeft getrapt tot hij gestorven is. Buren hoorden het lawaai. Ook eerder op de avond zou er al ruzie geweest zijn.

De dader ontkende eerst iets te maken te hebben met de dood van zijn man. Hij belde ook de hulpdiensten. Maar hij heeft nu dus toch bekend. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer.