Mechelse school waakzaam voor coronavirus: "150 leerlingen terug van skireis in Noord-Italië"

"De afgelopen dagen heb ik uiteraard vragen gekregen van een aantal bezorgde ouders", gaat directeur Jeroen Van der Auwera voort op Radio 2 Antwerpen. "Sommigen vragen zich af of het wel verantwoord is dat die 150 skiërs op school zijn. Anderen of ze hun kinderen mogen thuishouden. Nog iemand anders suggereerde dat ik de school zou sluiten. Maar dat is uiteraard mijn bevoegdheid niet en helemaal niet aan de orde. Zoals gezegd zijn we extra waakzaam en zullen we snel ingrijpen als leerlingen of leerkrachten beginnen te hoesten of andere symptomen vertonen."