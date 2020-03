Net terug uit Noord-Italië? Dan mag je niet binnen in het gemeentehuis van Sint-Lambrechts-Woluwe

Minister van volksgezondheid Maggie De Block heeft al laten weten dat ze de maatregel overdreven vindt. En ook de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe vinden het niet allemaal een goed idee: "Het is overdreven", zegt een inwoner. "De burgemeester is te ver gegaan, hij had eerst moeten overleggen met de andere burgemeesters. Zomaar zeggen dat mensen niet naar school of naar het werk mogen, is overdreven. Bovendien gaat niet iedereen eerlijk vertellen waar hij of zij met vakantie geweest is."

Anderen geven de burgemeester wel gelijk: "Ik vind de maatregelen heel goed", zegt een vrouw die in een bakkerij werkt. "Wij komen in de bakkerij in contact met veel mensen, dus wij denken daar wel aan. Heel wat mensen zijn ongerust, dus men kan niet streng genoeg zijn. Ik geef de burgemeester gelijk dat hij zulke maatregelen neemt."