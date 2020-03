Nicaraguaanse priester, dichter en politicus Ernesto Cardenal overleden

Cardenal was een van de belangrijkste bevrijdingstheologen. Die beweging propageerde een radicale solidariteit, geïnspireerd door het christelijke evangelie. In de jaren 70 en 80 stonden de bevrijdingstheologen vaak lijnrecht tegenover de dictatoriale regimes in Zuid-Amerika.

Ernesto Cardenal studeerde literatuur in Nicaragua, Mexico en New York. In 1954 nam hij deel aan de Aprilrevolutie tegen dictator Somoza Garcia. Bij die mislukte staatsgreep kwamen verschillende medestanders van Cardenal om het leven. Hij trok naar een trappistenklooster in de Verenigde Staten, en ging daarna theologie studeren in Mexico. In 1965, op 40-jarige leeftijd, werd hij tot priester gewijd.

Cardenal trok naar de Solentiname eilanden, een archipel in het grote Cocibolca-meer in Nicaragua. Hij leidde er een christelijke gemeenschap van boeren en kunstenaars. De priester had nauwe contacten met de Sandinisten, een revolutionaire marxistische beweging die tegen president Somoza Debayle (de zoon van Somoza Garcia) streed. In 1977 vielen de troepen van de president Solentiname aan, ze brandden het eiland plat. Cardenal vluchtte naar Costa Rica.

Maar in 1979, na de val van dictator Somoza Debayle door de Sandinistische revolutie, kwam Ernesto Cardinal in het kabinet als minister van Cultuur. Hij bleef in die functie tot 1987. Dat kwam hem op scherpe kritiek te staan van paus Johannes Paulus II, omdat volgens de kerkelijke leer een politiek mandaat niet verzoenbaar is met het priesterambt. Het Vaticaan schorste Cardenal als priester.

Halfweg de jaren 90 nam Cardenal afstand van de Sandinisten, omdat hun leider Daniel Ortega een te autoritair bewind voerde. In 2006 nam Ernesto Cardenal opnieuw deel aan de verkiezingen, bij een nieuwe Sandinistische partij.

Ook als dichter timmerde Cardenal aan de weg. Hij werd de belangrijkste dichter van Latijns-Amerika genoemd en werd in 2005 genomineerd voor de Nobelprijs voor de Literatuur.

Vorig jaar, in februari 2019, herriep paus Franciscus de schorsing uit het priesterambt. Gisterenavond overleed Cardenal in de Nicaraguaanse hoofdstad Managua. Hij werd 95 jaar. President Daniel Ortega heeft drie dagen van nationale rouw aangekondigd.