Nieuw parkeersysteem in centrum Bonheiden introduceert gratis kortparkeren

"Er zijn veel handelaars in het centrum van Bonheiden waar inwoners maar even binnen moeten zijn. Daarom is het interessant om parkeerplaatsen te hebben waar er snel gewisseld wordt. Zo kunnen we de circulatie verhogen", aldus Vanmarcke.

Er is ook sociale controle. "Het bord toont aan andere bezoekers dat er een auto in overtreding is. Dat zorgt ervoor dat mensen bewuster parkeren en niet te lang op dezelfde parkeerplaats blijven staan. Bovendien krijgen de parkeerwachters een melding als je er langer dan 30 minuten staat."

Bonheiden bekijkt of er ook in deelgemeente Rijmenam zo'n parkeerplaatsen kunnen komen.