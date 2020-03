Democratische presidentskandidaat Joe Biden krijgt steun van drie kandidaten die zich terugtrokken uit de race 

Maar haar parcours verliep tijdens de eerste voorverkiezingen niet zoals verhoopt. Ze eindigde vijfde in Iowa, een staat in de Midwest waar ze heel hard op had ingezet, en zesde in zowel Nevada als South Carolina. Het hoogtepunt van haar campagne was het debat in New Hampshire midden vorige maand, waar ze een sterke prestatie neerzette die haar een derde plaats opleverde bij de voorverkiezing op 11 februari.