Ook Limburgse woonzorgcentra waakzaam voor coronavirus: "Maar we gaan geen heksenjacht starten"

In woonzorgcentrum Villa Temporis in Hasselt staat de ontsmettende handgel klaar. Het verzorgend personeel gebruikt de gel de hele dag door. Na elk contact met de bewoner, voor en na het wassen en na contact met vocht of bloed. "We letten extra op een goede handhygiëne", zegt een medewerkster. "Altijd als we bij een bewoner langsgaan en als we weer weggaan, ontsmetten we onze handen."