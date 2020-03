Pete Buttigieg stapt uit de race naar het Witte Huis na zwak resultaat van afgelopen weekend 

Buttigieg was burgemeester van zijn relatief kleine geboorteplaats South Bend, 100 kilometer ten oosten van Chicago. Hij is in de politiek een jonge buitenstaander die graag te koop loopt met zijn homohuwelijk, wat nieuw is in Amerikaanse verkiezingscampagnes.



Het besluit komt een dag nadat oud-vicepresident Joe Biden een grote overwinning had behaald bij de voorverkiezingen in de staat South Carolina. Opmerkelijk is dat Buttigieg één dag voor Super Tuesday uit de primaries of voorverkiezingen stapt. Dat zou slecht nieuws kunnen zijn voor de linkse Bernie Sanders, de voorlopige koploper in de race.

Buttigieg stond bekend als een van de gematigde centrumkandidaten. De andere centrumkandidaten, zoals Joe Biden, Michael Bloomberg en Amy Klobuchar, zullen wellicht dus het meest kunnen profiteren van de stemmen voor Buttigieg die nu wegvallen. Er zijn in totaal nog zes kandidaten over bij de Democraten.