Peter vertelt in "Down the road" dat hij homo is: "Ik had schrik voor de reacties, maar iedereen is positief"

Even terug naar de aflevering van "Down the road" vorige week. Toen vertelde Peter aan Stijn dat hij op mannen valt. Stijn reageerde heel positief. "Als een jongen verliefd is op een meisje, dan is dat normaal. Als een meisje verliefd is op een meisje, dan is dat ook normaal. Liefde is liefde. Alle mensen zijn gelijk."